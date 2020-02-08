ABD'den Avusturalya'ya 990 milyon dolarlık füze satışı
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ABD'den Avusturalya'ya 990 milyon dolarlık füze satışı

BD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 990 milyon dolar değerindeki 200 adet gemisavar füzesi satışını onayladı.

08.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:27
ABD'den Avusturalya'ya 990 milyon dolarlık füze satışı

ABD , 'ya 990 milyon dolar değerindeki 200 adet gemisavar füzesi satışını onayladı.


ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Avusturalya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 990 milyon dolar değerinde 200 adet AGM-158C Uzun Menzilli Gemisavar Füzesi ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." bilgisi aktarıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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