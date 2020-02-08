ABD'den Avusturalya'ya 990 milyon dolarlık füze satışı

08.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:27

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 990 milyon dolar değerindeki 200 adet gemisavar füzesi satışını onayladı.



ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Avusturalya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 990 milyon dolar değerinde 200 adet AGM-158C Uzun Menzilli Gemisavar Füzesi ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." bilgisi aktarıldı. Euronews.com'da Görüntüle