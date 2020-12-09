ABD'den Asya ve Afrika'da yolsuzluğa karışan kişi ve kuruluşlara yaptırım
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ABD'den Asya ve Afrika'da yolsuzluğa karışan kişi ve kuruluşlara yaptırım

09.12.2020 20:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:33
ABD'den Asya ve Afrika'da yolsuzluğa karışan kişi ve kuruluşlara yaptırım

ABD yönetimi, Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde çeşitli yolsuzluklara karıştıkları gerekçesiyle Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi, Kırgızistan ve Liberya'dan 3 kişi ile Hong Kong, Palau ve Kamboçya'dan 3 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde çeşitli yolsuzluklara karıştıkları gerekçesiyle Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi, Kırgızistan ve Liberya'dan 3 kişi ile Hong Kong, Palau ve Kamboçya'dan 3 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisinin (OFAC), Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde, Afrika ve Asya'daki bazı ülkelerde yolsuzluğa karşılan aktörleri hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu yaptırım kararlarının Küresel Magnitsky İnsan Hakları Hesap Verebilirlik Yasası kapsamında alındığına işaret edilen açıklamada, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi, Kırgızistan ve Liberya'dan 3 kişi ile Hong Kong, Palau ve Kamboçya'dan 3 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.

Bu kapsamda, Liberyalı siyasetçi Harry Varney Gboto-Nambi Sherman'a, Kırgızistanlı siyasetçi Raimbek Matraimov'a ve "Kırık Diş (Broken Tooth)" olarak da bilinen 14K Üçlüsünün Makaolu lideri, aynı zamanda Çin Komünist Partisi üyesi Wan Kuok Koi'ya çeşitli yolsuzluklara karıştıkları gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Wan Kuok Koi tarafından kontrol edilen Hong Kong, Palau ve Kamboçya'daki 3 kuruluş da yaptırım listesine eklendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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