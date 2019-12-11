ABD'den Arakanlı Müslümanlara yönelik hak ihlalleri nedeniyle 4 Myanmarlı generale yaptırım
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ABD'den Arakanlı Müslümanlara yönelik hak ihlalleri nedeniyle 4 Myanmarlı generale yaptırım

ABD, Global Magnitsky Yasası kapsamında aralarında Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de olduğu dört üst düzey askeri yetkiliyi Arakan eyaletindeki insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıkladı

11.12.2019 07:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 07:16
ABD'den Arakanlı Müslümanlara yönelik hak ihlalleri nedeniyle 4 Myanmarlı generale yaptırım

Hazine Bakanlığı, Global Magnitsky Yasası kapsamında aralarında Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de olduğu dört üst düzey askeri yetkiliyi Arakan eyaletindeki insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arakanlı Müslümanlara ve diğer etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerinde rolleri olduğu gerekçesiyle Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Soe Win ve askeri yetkililer Than Oo ve Aung Aung'a yaptırım uygulandığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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