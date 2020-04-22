ABD'den Arakan'da BM aracına yapılan saldırıya kınama ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Arakan'da Birleşmiş Milletler (BM) aracına yapılan ve içindeki bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanının hayatını kaybetmesi ve diğerinin yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Arakan'da Birleşmiş Milletler (BM) aracına yapılan ve içindeki bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanının hayatını kaybetmesi ve diğerinin yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı.

Ortagus, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 20 Nisan'da saldırıya uğrayan Myanmarlı DSÖ çalışanlarının Kovid-19 virüsüne yönelik örnek toplamakla görevli olduğunu kaydetti.

Saldırının kimler tarafından yapıldığına dair herhangi bir detay paylaşmayan Ortagus, "Bu berbat eylem, Myanmar'daki savunmasız insanları koruma çabalarını baltalamış ve Arakan'daki çatışmaların acilen sona erdirilmesinin gerekliliğini bir kez daha vurgulamıştır." ifadesini kullandı.

Bölgede yaşanan çatışmaların Kovid-19 virüsünün yayılmasını durdurmak için verilen küresel çabaları da engellediğini belirten Ortagus, olayın araştırılması ve faillerinin adalete teslim edilmesi için Myanmar yetkililerine çağrıda bulundu.

Ortagus, "Dünyanın dört bir yanındaki sağlık ve insani yardım çalışanları, özellikle şu aralar herhangi bir şiddet tehdidi olmadan çalışabilmelidir." dedi.

Kaynak: AA