ABD'den Afrin Açıklaması: "Kapsam ve Süresi Sınırlı Olmalı"

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Operasyonun kapsam ve süresi sınırlı olmalı. Sivil kayıplardan kaçınılmalı" açıklaması yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada "Operasyonun kapsam ve süresi sınırlı olmalı. Sivil kayıplardan kaçınılmalı" denildi. - WASHINGTON