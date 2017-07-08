ABD'den Afrika'ya 639 Milyon Dolar İnsani Yardım

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Afrika'ya 639 milyon dolar insani yardım yapacak.



USAID'den yapılan yazılı açıklamada, şiddete maruz kalan ve güvenli gıdaya ulaşamayanlar için Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'e yaklaşık 639 milyon dolar insani yardım yapılacağı belirtildi. Son yardımla beraber ABD'nin bu ülkeler için 2017 içerisinde harcadığı miktarın 1,8 milyar doları aştığı aktarıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bu yeni yardımla ABD mülteciler dahil çatışmalardan etkilenenlere ek acil gıda ve beslenme ihtiyaçları, tıbbi yardım, iyileştirilmiş sağlık hizmetleri, acil sığınak ve koruma yerleri temin edecek. ABD ayrıca dünyanın en büyük kolera salgınını yaşayan Yemen başta olmak üzere bu ülkelerde salgın hastalıkların yayılmasını engellemek ve tedavi etmek üzere temiz içme suyu, hijyen ve sağlık programları sağlayacak."



Bu ülkelerde savaş ve iç çatışmalardan milyonlarca insanın etkilendiğine işaret edilen açıklamada, Somali, Yemen ve Güney Sudan'da on milyonlarca insanın kıtlıkla karşı karşıya olduğu vurgulandı.



USAID açıklamasında bu ülkelerdeki insani durumun iyileştirilmesine katkı sağlayan ülkelere teşekkür edildi. Söz konusu ülkelerde gıda güvenliğinin halen risk altında olduğuna dikkat çekilerek bu ülkelere yardım yapılması çağrısında bulundu.