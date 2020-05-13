ABD'den Afganistan'daki terör saldırılarına kınama ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan'daki cenaze töreni ile hastaneyi hedef alan iki terör saldırısını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan'daki cenaze töreni ile hastaneyi hedef alan iki terör saldırısını kınadı.

Terör saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapan Pompeo, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Pompeo, açıklamasında, "ABD, Afganistan'daki korkunç terör saldırılarını en güçlü biçimde kınamaktadır. Kutsal ramazan ayının içinde ve Kovid-19 salgınının ortasında düzenlenen bu saldırılar dehşet vericidir. Masumlara yönelik hiçbir saldırı affedilemez ancak bir hastanede doğum yapan kadın ve bebeklere saldırmak katıksız bir kötülüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin Hiva ilçesinde korucu komutanının cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıya da değinen Pompeo, "Bir cenaze töreninde dua etmek için yas tutanlara saldıran teröristler, sadece aileleri ve toplulukları bir arada tutan bağları koparmaya çalışıyorlar ama bunu asla başaramayacaklar. Dualarımız bu saldırılarda hayatını kaybeden kurbanlar ve teröristlere karşı kendini siper eden Afgan güvenlik görevlileriyle." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın her iki saldırıyı da reddettiğine ve kınadığına dikkati çeken Pompeo, Taliban ve Afgan hükümetine saldırganların bulunması için iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.

Pompeo, ülkedeki şiddet azalmadığı ve barış müzakereleri ilerlemediği sürece Afganistan'ın terörizmin hedefi olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Afgan halkı terörden uzak bir geleceği hak ediyor ve devam eden barış görüşmeleri, Afganların terörizm tehdidine karşı birleşik bir cephe inşa etmeleri için bir araya gelmelerinde önemli bir fırsat sunuyor." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA