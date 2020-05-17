ABD'den Afganistan'daki siyasi uzlaşıya destek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan'da siyasi uzlaşıya varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan'da siyasi uzlaşıya varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Pompeo, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi'nin yeni başkanı Abdullah Abdullah ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, Afganistan'ın kapsayıcı bir şekilde yönetilmesi konusunda uzlaşmaya varması dolayısıyla iki lideri de tebrik etti." ifadesine yer verildi.

Pompeo'nun ayrıca, ABD'nin Afganistan'da siyasi bir çözüme ve barışa ulaşılması konusundaki perspektifini aynen koruduğunu ve zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Afganistan'da siyasi uzlaşı

Afganistan'da Seçim Komisyonu tarafından 18 Şubat'ta cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığı iddiasıyla sonuçları kabul etmeyen Abdullah Abdullah, arasında bugün siyasi uzlaşı sağlandığı açıklandı.

Anlaşmaya göre, Abdullah Abdullah, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığı görevini yürütecek ve kabinenin yarısını da belirleyecek.

Anlaşma kapsamında Cumhurbaşkanı Gani tarafından eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'a mareşallik unvanı verildi.

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığını üstlenen Abdullah, yeni göreviyle Taliban ile Afganistan hükümeti arasında yapılması planlanan barış görüşmeleri sürecini yürütecek.

Afganistan'da 20 Nisan 2019'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, iki kez ertelenerek 28 Eylül 2019'da yapılmıştı. 14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan kesin olmayan sonuçlar 22 Aralık'ta açıklanmıştı.

Afganistan Seçim Komisyonu, Gani'nin cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamış, Abdullah ise kendisinin kazandığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA