ABD'den Afganistan'a insani yardım sağlanması için izin - Haberler Ekonomi
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ABD'den Afganistan'a insani yardım sağlanması için izin

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'den Afganistan'a insani yardım sağlanması için izin

ABD Hazine Bakanlığı, Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesi için izin verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesi için izin verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) konuya ilişkin 2 genel lisansın yayımlandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu lisanslarla Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

ABD yaptırımlarından etkilenen bölgelere insani mal ve hizmetlerin sağlanmasına izin verileceği belirtilen açıklamada, "Hazine, Taliban'ı ve diğer yaptırıma tabi kuruluşlar ile bireyleri mal varlıklarından mahrum ederken, ABD yaptırımlarının Afganistan'da bulunan sivillerin ABD hükümeti ve uluslararası toplumdan insani destek alma yeteneklerini sınırlamamasını sağlamaya kararlıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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