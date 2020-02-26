ABD'den 625,8 milyon dolarlık askeri satışa onay

26.02.2020 21:57 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:57

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tunus'a 325,8 milyon dolar değerinde dört hafif bombardıman uçağı ve Ürdün'e 300 milyon dolar değerinde "Gelişmiş Saha Topu Taktiksel Veri Sisteminin Yazılımı"nın satışına onay verdi.