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ABD'den 625,8 milyon dolarlık askeri satışa onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tunus'a 325,8 milyon dolar değerinde dört hafif bombardıman uçağı ve Ürdün'e 300 milyon dolar değerinde "Gelişmiş Saha Topu Taktiksel Veri Sisteminin Yazılımı"nın satışına onay verdi.

26.02.2020 21:57 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:57
ABD'den 625,8 milyon dolarlık askeri satışa onay

ABD , 'a 325,8 milyon dolar değerinde dört hafif bombardıman uçağı ve 'e 300 milyon dolar değerinde "Gelişmiş Saha Topu Taktiksel Veri Sisteminin Yazılımı"nın satışına onay verdi.

Kaynak: Dunya.com

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