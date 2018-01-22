ABD'den 5 Ülkeye İlave 'Kargo Güvenlik' Denetimi
ABD yönetimi, pazartesi günü hayata geçirdiği yeni uygulamayla Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan ABD'ye gelen tüm kargoların mevcut güvenlik kontrollerine ilaveten ilave kontrollerden geçirilmesine karar verdi.
ABD yönetimi, pazartesi günü hayata geçirdiği yeni uygulamayla Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan ABD'ye gelen tüm kargoların mevcut güvenlik kontrollerine ilaveten ilave kontrollerden geçirilmesine karar verdi.
Kaynak: Dunya.com