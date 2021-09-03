ABD'den 4 İranlı istihbarat görevlisine yaptırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'den 4 İranlı istihbarat görevlisine yaptırım

ABD'den 4 İranlı istihbarat görevlisine yaptırım
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD yönetimi, ABD'li bir gazeteci ile insan hakları aktivistini kaçırma girişimi ve diğer ülkelerdeki İranlı muhalifleri hedef alma iddiasıyla 4 İranlı istihbarat görevlisine yaptırım uygulanmasına karar verdi.

ABD yönetimi, ABD'li bir gazeteci ile insan hakları aktivistini kaçırma girişimi ve diğer ülkelerdeki İranlı muhalifleri hedef alma iddiasıyla 4 İranlı istihbarat görevlisine yaptırım uygulanmasına karar verdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) 4 İranlı istihbarat görevlisinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, kıdemli istihbarat görevlisi Alireza Shahvaroghi Farahani'nin ABD'li bir gazeteci ve insan hakları aktivistinin kaçırılmasını planlayan başarısız bir girişime liderlik ettiği aktarıldı.

Yaptırım uygulanan isimler arasında Mahmoud Khazein, Kiya Sadeghi ve Omid Noori'nin de bulunduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu istihbarat görevlilerinin ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki İranlı muhalifleri hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu kişiler hakkında ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesince adam kaçırma, yaptırım ihlalleri, banka ve elektronik dolandırıcılık ile kara para aklama suçlarıyla soruşturma açıldığı kaydedildi.

OFAC Müdürü Andrea Gacki, konuya ilişkin açıklamasında, İran hükümetinin adam kaçırma planının "nerede olurlarsa olsun eleştirel sesleri susturma girişiminin bir başka örneği" olduğunu söyledi.

Gacki, "Yurt dışındaki muhalifleri hedef almak, hükümetin baskısının İran sınırlarının çok ötesine uzandığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Apple, tartışma yaratan 'Çocuk istismarına karşı telefon tarama' planını askıya aldı
Apple, tartışma yaratan "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" planını askıya aldı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,32'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,32'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Mesut Akusta Defne Samyeli
Spor Muslera Ali Koç Salih Uçan Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ABD'den 4 İranlı istihbarat görevlisine yaptırım - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 22:14:21. #1.16#

title