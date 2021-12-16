ABD'den 2020 terörizm raporu: Dünyada terör kaynaklı ölüm oranı arttı

ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Terörizm Ülkeler Raporu'nda, 2020 yılındaki terör saldırılarından kaynaklı ölü sayısının bir önceki yıla göre yüzde 10'dan fazla arttığı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı, yıllık olarak Kongreye sunmak üzere hazırladığı 2020 Terörizm Ülkeler Raporu'nu yayımlandı.

Dünya ülkelerinde 2020 yılında yaşanan terör olaylarını ele alan raporda, Deaş'ın özellikle Afrika Kıtası'na yayılmasının terör olayları ve bunlarla bağlantılı ölümleri artırdığına işaret edildi.

Raporda, dünya genelinde 2020'de terör olaylarından kaynaklı ölüm oranının 2019'a göre yüzde 10'dan fazla artığı kaydedildi.

ABD'deki beyazların üstünlüğünü savunan gruplar dahil "Irksal veya Etnik Motivasyonlu Şiddet İçeren Aşırılıkçı" gruplara da raporda ilk kez yer verildi.

Raporun Türkiye ile ilgili kısmında, Türk güvenlik güçlerinin 2020'de 265 PKK teröristini etkisiz hale getirdiği, terör örgütü PKK'nın ise Türkiye, Irak ve Suriye'de 35 sivil, 41 güvenlik güçleri mensubunu şehit ettiği bilgisine yer verildi.

Raporda, Türkiye'nin 2020 yılında 2 bin 343 DEAŞ terör örgütü mensubunu gözaltına aldığını ve 333'ünü cezaya çarptığı da kaydedildi.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

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