ABD'den 2 Myanmarlı şirkete yaptırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'den 2 Myanmarlı şirkete yaptırım

ABD'den 2 Myanmarlı şirkete yaptırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da darbecilerin kontrolünde olan kereste ve inci ihracatı yapan devlete ait Myanma Timber Enterprise (MTE) ve Myanmar Pearl Enterprise'ı (MPE) yaptırım uygulandığı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da darbecilerin kontrolünde olan kereste ve inci ihracatı yapan devlete ait Myanma Timber Enterprise (MTE) ve Myanmar Pearl Enterprise'ı (MPE) yaptırım uygulandığı duyuruldu.

ABD'nin Myanmar'daki darbecilere yönelik baskı politikası devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'da darbecilerin kontrolünde olan kereste ve inci ihracatı yapan devlete ait Myanma Timber Enterprise (MTE) ve Myanmar Pearl Enterprise'ı (MPE) yaptırım uygulandığı duyuruldu.

Bakanlık, kereste ve inci sanayilerinin ülkedeki demokrasi yanlısı protestoları şiddetle bastıran ve Myanmar halkına yönelik şiddetli ve ölümcül saldırılardan sorumlu olan Myanmar askeri rejimi için kilit ekonomik kaynaklar olduğunu belirtti. Bakanlık ayrıca, yaptırımların Myanmar halkına yönelik olmadığını vurguladı.

Bakanlığın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi Müdürü Andrea Gacki yaptığı açıklamada, "Burma ordusu, doğal kaynaklar piyasasındaki devlete ait işletmelerden önemli miktarda fon sağlıyor. Bugünkü eylem, ABD'nin bu özel finansman kanalını hedefleme ve darbeden sonra devam eden şiddetten sorumlu olanlar için hesap verebilirliği teşvik etme konusundaki kararlılığını gösteriyor "dedi.

Darbeciler 650'den fazla kişiyi öldürdü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı yazılı açıklamada, "Myanmar askeri rejimi, Myanmar halkının ülkede demokrasiye giden yolu yeniden kurma iradesini görmezden gelmeye devam ediyor. Rejim, vatandaşlara yönelik şiddetli baskılarını yoğunlaştırdı" dedi.

1 Şubat'tan bu yana darbecilerin pek çok çocukta dahil olmakta üzere 650'den fazla kişiyi öldürdüğünü ifade eden Bakan Blinken, 3 bin 200'den fazla kişinin de darbeciler tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

MTE ve MPE'ye uygulanan yaptırımlara değinen Bakan Blinken, "Bugün ABD, Myanmar halkına karşı şiddet uygulayan rejime fayda sağlayan devlete ait iki şirketi belirleyerek rejimin temel ekonomik kaynaklara erişimini kısıtlamak için yeni adımlar atıyor. Myanmar halkını desteklemeye devam edeceğiz ve askeri rejimi şiddeti durdurmaya, haksız yere tutuklananları serbest bırakmaya ve Myanmar'ın demokrasiye giden yolunu yeniden kurmaya çağırıyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Wall Street Journal: Meksika ve Polonya'da sahte BioNTech aşıları bulundu
Wall Street Journal: Meksika ve Polonya'da sahte BioNTech aşıları bulundu
Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
ABD'de aktivistler korona aşısı olmaya teşvik için uyuşturucu madde dağıtmaya başladı
ABD'de aktivistler korona aşısı olmaya teşvik için uyuşturucu madde dağıtmaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Nikos Dendias Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'den 2 Myanmarlı şirkete yaptırım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 20:06:20. #1.16#

title