ABD'den 2 dakikada sonuç veren Covid-19 testine onay
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Los Angeles merkezli Bodysphere isimli şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren Covid-19 test kitinin onaylandığı bildirildi.
31.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:46
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Los Angeles merkezli Bodysphere isimli şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren Covid-19 test kitinin onaylandığı bildirildi.
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Kaynak: Dunya.com