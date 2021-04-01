ABD'den 2.0 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'den 2.0 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ABD'den 2.0 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, yaklaşık 2.0 trilyon dolar büyüklüğünde istihdamı desteklemeyi ve geniş kapsamlı bir altyapı planını içeren paketi açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, yaklaşık 2.0 trilyon dolar büyüklüğünde istihdamı desteklemeyi ve geniş kapsamlı bir altyapı planını içeren paketi açıkladı.

Beyaz Saray tarafından açıklanan ve altyapı projeleri geliştirecek ve ülkenin ekonomik refahını etkileyecek milyonlarca yeni iş yaratmayı amaçlayan paketin bir parçası olarak "Amerikan İş Planını Çarşamba günü yayınladı.

Toplamda bu, 10 yıl boyunca yaklaşık 2.0 trilyon dolar harcamayı öngören plana göre, ABD gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 1.0'i, üretimi, bilimsel araştırmaları ve gayrimenkul geliştirmeyi artırmak için yatırılacak. Plana göre, hükümet yol inşaatları gibi altyapı çalışmaları yaparak milyonlarca kişiye istihdam sağlayacak, iklim değişimiyle mücadele edecek ve yaşlılara bakım hizmeti gibi hizmetleri destekleyecek.Biden planı açıklarken, "Bu plan, on yıllar önce şehirlerarası otoyol sistemini yaptığımızdan ya da uzay yarışınagirdiğimizden beri görmediğimiz ya da yapmadığımız, Amerika'ya nesilde bir yapılan cinsten yatırım" dedi.İş başına geldikten kısa süre sonra açıklanan 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs mali canlandırma paketiyle birlikte, Biden'ın altyapı planı federal hükümetin ABD ekonomisinde birçok nesilden beri sahip olduğundan daha büyük bir role sahip olmasını sağlayabileceği belirtliyior. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Cem Adrian Cem Yılmaz Hülya Avşar
Spor Can Bartu Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'den 2.0 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:06:55. #1.16#
title