ABD'den 176 kişinin öldüğü yolcu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddiası

09.01.2020 20:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:21

ABD'li kaynaklar İran'da düşerek 176 kişinin ölmesine neden olan yolcu uçağının büyük ihtimalle İran tarafından 'yanlışlıkla' vurulduğunu öne sürdü.



İran medyası ilk olarak uçak kazasının motor arızasından kaynaklandığını duyurmuştu. Ukrayna başta bu açıklamayı onaylasa da daha sonra detaylı incelemeye ihtiyaç olduğunu söyleyerek ilk duyurusundan geri adım attı. Euronews.com'da Görüntüle