ABD'den 176 kişinin öldüğü yolcu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddiası
Haberler » Dünya » ABD'den 176 kişinin öldüğü yolcu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddiası - Haberler

ABD'den 176 kişinin öldüğü yolcu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddiası

ABD'li kaynaklar İran'da düşerek 176 kişinin ölmesine neden olan yolcu uçağının büyük ihtimalle İran tarafından yanlışlıkla vurulduğunu öne sürdü.

09.01.2020 20:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:21
ABD'den 176 kişinin öldüğü yolcu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulduğu iddiası

ABD'li kaynaklar 'da düşerek 176 kişinin ölmesine neden olan yolcu uçağının büyük ihtimalle İran tarafından 'yanlışlıkla' vurulduğunu öne sürdü.


İran medyası ilk olarak uçak kazasının motor arızasından kaynaklandığını duyurmuştu. Ukrayna başta bu açıklamayı onaylasa da daha sonra detaylı incelemeye ihtiyaç olduğunu söyleyerek ilk duyurusundan geri adım attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler