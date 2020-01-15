ABD: Demokrat Parti başkanlık aday adayı Warren'dan Sanders'a cinsiyetçilik suçlaması
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ABD: Demokrat Parti başkanlık aday adayı Warren'dan Sanders'a cinsiyetçilik suçlaması

ABD: Demokrat Parti aday adayı Warren'dan Sanders'a cinsiyetçilik suçlaması

15.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:41
ABD: Demokrat Parti başkanlık aday adayı Warren'dan Sanders'a cinsiyetçilik suçlaması

'nde 'nin başkanlık aday adayları cinsiyetçilik tartışmasıyla birbirine girdi. Ön seçimlerin güçlü isimlerinden Elizabeth Warren bir kadın başkanın artık zamanının geldiğini savunarak rakibi Bernie Sanders'i cinsiyetçilikle suçladı.


Demokrat Parti'nin adayını belirlemede kilit öneme sahip Iowa eyaletinde salı akşamı yapılan münazarada Sanders Warren'ın iddialarını kesin bir dille reddetti. İkili arasında ateşli tartışmalara neden olan konunun Demokratlar arasında uzun süredir ittifak halinde olan solcu-liberal kanat arasında çatlağa neden olabileceği belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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