ABD, Del Rio'da atlı sınır muhafızlarının kullanımını geçici olarak askıya aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD, Del Rio'da atlı sınır muhafızlarının kullanımını geçici olarak askıya aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD, Del Rio'da atlı sınır muhafızlarının kullanımını geçici olarak askıya aldı

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı, ABD'nin Texas eyaletindeki Del Rio Köprüsü'nde Haitili göçmenlere atların dizginlerini bir kırbaç gibi kullanarak müdahale eden atlı sınır muhafızlarının bölgede kullanımını geçici olarak askıya aldı.

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı, ABD'nin Texas eyaletindeki Del Rio Köprüsü'nde Haitili göçmenlere atların dizginlerini bir kırbaç gibi kullanarak müdahale eden atlı sınır muhafızlarının bölgede kullanımını geçici olarak askıya aldı.

ABD'de çoğunluğunu Haitililerin oluşturduğu 10 bini aşkın göçmen, Meksika sınırındaki Del Rio Köprüsü altında kamp kurmasının ardından bölgede göçmen krizi patlak vermişti. ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Del Rio bölgesinde ise atlı sınır muhafızları, Meksika'dan ABD'ye geçmek isteyen göçmenlere atların dizginlerini bir kırbaç gibi kullanarak müdahale etmişti. Yaşanan olayın ardından ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Ulusal Güvenlik Bakanlığı, sorumluluğumuz altındaki göçmenlerin istismarına müsamaha gösteremez ve bu iddiaları çok ciddiye alıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kararının ardından Bakanlık tarafından bugün yapılan basın açıklamasında, atlı sınır muhafızlarının Del Rio bölgesinde kullanımının geçici olarak askıya alındığı kaydedildi. Bakanlık, "Del Rio'da atlı sınır muhafızlarının kullanımını geçici olarak durdurduk. Tıbbi tehlike altında olabilecek kişileri belirlemek için diğer yöntemlere öncelik vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN HAİTİ ÖZEL TEMSİLCİSİ DANİEL FOOTE GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin binlerce Haitiliyi ABD'den sınır dışı etme kararının "insanlık dışı" olduğunu belirterek, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa mektubunu Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a sunan Foote, kendisinin "ABD'nin, Haitilileri sınır dışı etmeye yönündeki insanlık dışı ve zarar verici kararıyla ilişkilendirilmeyeceğini" belirtmişti. Ayrıca Foote, ABD'nin Haiti'ye yaklaşımının "son derece kusurlu" olduğunu ve tavsiyelerinin göz ardı edildiğini vurgulamıştı.

GÖÇMENLER ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLİYOR

Biden yönetiminin göçmenleri sınır dışı etme kararının ardından Pazar gününden bu yana Meksika sınırındaki kamp alanından bin 401 göçmen, Haiti'ye geri gönderildi. Haitilileri, Texas'tan tahliye eden uçağın Salı günü sabah saatlerinde Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'da bulunan havalimanına inmesiyle havalimanında kaos hakim olmuş, uçağın inmesinin ardından çekilen görüntüler, yaşanan kaos ve insanlık dramını bir kez daha gözler önüne sermişti. Sınır dışı edilen Haitililerin, Texas'a geri dönebilmek için uçağa yeniden binmeye çalıştığı kameralara yansımıştı.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ABD'den salgınla ilgili ezber bozan sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir

ABD'den salgınla ilgili ezber bozan sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir

 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Amelia Hamlin Caner Cindoruk Yiğit Marcus Aral
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD, Del Rio'da atlı sınır muhafızlarının kullanımını geçici olarak askıya aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 23:38:30. #1.17#