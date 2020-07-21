ABD'deki yasadışı göçmenler, Kongredeki koltukların bölünmesinde hesaba katılmayacak
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ABD'deki yasadışı göçmenler, Kongredeki koltukların bölünmesinde hesaba katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl yapılan nüfus sayımları sonucunda Kongre'deki koltukların eyaletlere göre bölünmesi hesaplanırken bu ülkedeki yasa dışı göçmenlerin hesaplamalara dahil edilmemesini öngören bir genelge imzaladı.

ABD'deki yasadışı göçmenler, Kongredeki koltukların bölünmesinde hesaba katılmayacak
21.07.2020 20:41 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:09

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl yapılan nüfus sayımları sonucunda Kongre'deki koltukların eyaletlere göre bölünmesi hesaplanırken bu ülkedeki yasa dışı göçmenlerin hesaplamalara dahil edilmemesini öngören bir genelge imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump bugün "2020 Nüfus Sayımlarının Ardından Kongre Koltuklarının Dağılımında Yasadışı Göçmenlerin Hariç Tutulması" başlıklı bir genelgeye imza attı.

ABD Temsilciler Meclisindeki koltukların dağılımı için ABD Anayasası gereği her 10 yılda bir nüfus sayımlarının yapıldığına işaret eden Trump, bu sayımlar sonucunda başkanın koltukların bölünmesini yaptığını ve bunu Kongre'ye sunduğunu anımsattı.

Söz konusu genelge kapsamında, 2020 Nüfus Sayımı sonucunda yapılacak Kongre koltuklarının bölünmesi hesaplamasına ülkede yasadışı statüde bulunan göçmenlerin dahil edilmeyeceğini vurgulayan Trump, "Yasadışı göçmenleri bu sayımdan hariç tutmak, hükümet sistemimizin temeli olan temsiliyetçi demokrasinin ilkeleri ile daha uyumludur." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın adımına tepkiler gecikmedi

Trump'ın bu adımının duyurulmasının ardından ise Demokrat Parti kanadı ve sivil toplum kuruluşlarından tepki gecikmedi.

Demokratik Ulusal Komite Başkanı Tom Perez, yaptığı yazılı açıklamada, "Trump'ın göçmen karşıtı ajandasının bir sonu yok." ifadesini kullandı.

Trump'ın daha önce de 2020 Nüfus Sayımı anketine "vatandaşlık" sorusunu eklemeye çalıştığını vurgulayan Perez, "Trump'ın göçmen toplumları yıldırma ve yok sayma çabalarına karşı çabalamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinden (ACLU) yapılan açıklamada da Trump'ın bu adımına karşı dava açılacağının altı çizilerek, "Trump'ın nüfus sayımlarını, göçmenlere karşı bir silah olarak kullanmaya yönelik attığı bu son adımın anayasaya aykırı bulunacağından şüphemiz yok. Onunla mahkemede görüşeceğiz ve bu davayı kazanacağız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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