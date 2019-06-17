ABD'deki yarışmada Türk üniversitelerinin büyük başarısı

ABD'de NASA tarafından düzenlenen model uydu yarışmasında İstanbul Teknik Üniversitesi birinci, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) takımı ise ikinci oldu. Türkiye'den iki üniversitenin büyük başarı elde ettiğini söyleyen BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı kaptanı Muzaffer Duysal, "Ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Daima en iyisi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 8 Haziran 2018'de ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen, Amerikan Uzay Bilimleri Derneği ve Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nce (NASA) organize edilen 'Model Uydu Yarışması'nda, tasarladıkları uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başararak, Manchester Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Birçok ülkedeki üniversiteleri geride bırakarak, başarı elde eden BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, bu yıl da aynı yarışmaya başvurdu. Çeşitli ülkelerdeki üniversitelerden 93 takımın katıldığı ön elemeleri geçtikten sonra telekonferans ile ABD'deki mülakata katılan Grizu-263, 100 üzerinden 98,26 puan alarak, mülakatı ilk 5 içinde tamamladı.

BEÜ Grizu- 263 Uzay Takımı, 14-16 Haziran'da ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston şehrinde düzenlenen finale katıldı. Grizu-263 Uzay Takımı, 700 metreye fırlattıkları uydunun ardından NASA mühendislerince oluşan jürinin verdiği 96.355 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ardından dünya ikincisi oldu.

İki yıl üst üste aynı başarıyı gösteren uzay takımı kaptanı Muzaffer Duysal, kendilerine destek veren üniversite yönetimi, öğretim görevlileri ve iş insanlarına teşekkür etti. Yarışmada Türkiye'den iki üniversitenin ilk ikide olmasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Duysal, "Bu bir takım işiydi. Bu başarı takım arkadaşlarımın özverisi sayesinde geldi. BEÜ üst üste iki yıldır dünya ikincisi. Sözümüz var, hep daha ileriye. Asla çalışmayı bırakmayacağız. Şartlar zor olsa da çalışmayı asla bırakmadık, bırakmayacağız. Ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Daima en iyisi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Kaynak: DHA

- Zonguldak