ABD'deki Yahudi gençleri arasında Ortodoksluğu tercih edenler artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'deki Yahudi gençleri arasında Ortodoksluğu tercih edenler artıyor

ABD'deki Yahudi gençleri arasında Ortodoksluğu tercih edenler artıyor
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezinin son anketi, Amerika'daki Yahudi gençlerin eskisine göre daha yüksek oranda Ortodoksluğu seçtiğini ortaya koydu.

NEW ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezinin son anketi, Amerika'daki Yahudi gençlerin eskisine göre daha yüksek oranda Ortodoksluğu seçtiğini ortaya koydu.

Pew'in "2020'de Yahudi Amerikalılar" isimli anketinde, 30 yaşın altındaki Yahudilerin yüzde 17'sinin Ortodoks olduğu belirtilirken, bu oranın 65 ve üzeri Yahudilerde yüzde 3 ve 50 ila 64 yaş arasındakilerde ise yüzde 7 olduğu ifade edildi.

Son 8 yıl içinde Yahudilerle ilgili en büyük ulusal araştırma olan anketin rapor kısmında, 2013'te 30 yaş altı Yahudilerin sadece yüzde 13'ünün Ortodoks olduğunun altı çizildi.

Diğer taraftan, yeni araştırmada ABD'deki tüm Yahudilerin yüzde 9'unun Ortodoks olarak tanımlandığı, bu oranın 2013'te yüzde 10 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bununla birlikte, yüzde 32'sinin mezhep tanımadığı, yüzde 37'lik bir oranının ise kendini liberal bir Yahudilik biçimi olan Reformist ekole ait gördüğü kaydedildi.

Yahudiliği sadece kültürel bir kimlik olarak görenler var

2003 yılında 6,7 milyon olan Yahudilerin 2020'de 7,5 milyona çıkarak ABD nüfusunun yüzde 2,4'üne ulaştığı belirtilen anket raporunda, bu nüfusun yüzde 27'sinin Yahudiliği sadece kültürel bir kimlik olarak gördüğü, ancak onu dini inanç olarak benimsemediği kaydedildi.

ABD'de, Ortodoks ve kültürel Yahudilik olarak ayrılabilecek iki uçtaki Yahudilik anlayışının yeni nesil arasında orantılı olarak büyüdüğüne vurgu yapıldı.

Ankete göre, Amerikan Yahudileri arasında kendini "Aşkenaz" olarak tanımlayanların yüzde 66'lık bir oranla en kalabalık grubu oluşturdukları, "sadece Yahudiyim" diyenlerin yüzde 17, Sefaradların yüzde 3, karışık olanların yüzde 6 oranında olduğu ve yüzde 8'lik bir grubun ise kendini "diğer" olarak tanımladığı ortaya çıktı.

Politik alanda da, Ortodoks Yahudilerinin yaklaşık yüzde 75'inin Cumhuriyetçi olduğu, diğer kesimde kalanların ise yüzde 70 ila 80 arasında Demokratik eğilim gösterdiği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas
İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 160 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 160 milyonu geçti
WHATSAPP'IN UZATTIĞI SÜRE BİTİYOR'15 MAYIS'TAN SONRA KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?
WHATSAPP'IN UZATTIĞI SÜRE BİTİYOR'15 MAYIS'TAN SONRA KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Diego Serdar Aziz Burak Yılmaz Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'deki Yahudi gençleri arasında Ortodoksluğu tercih edenler artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 00:12:36. #1.16#

title