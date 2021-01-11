ABD'deki Washington Anıtı "Başkanlık Yemin Törenine yönelik tehdit" gerekçesiyle kapatıldı

ABD başkenti Washington'daki Ulusal Park ve Anıt Parklar Hizmetleri, Başkanlık Yemin Töreni sırasında çıkabilecek olayları gerekçe göstererek, 20 Ocak'taki törenin sonrasına kadar başkent Washington'daki "Washington Anıtı'nın" kapatıldığını duyurdu.

Geçen hafta ABD Kongresinde yaşanan olayların ardından, ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren grupların seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreni sırasında da Washington'da gösteri düzenleyeceklerini duyurması Ulusal Park ve Anıt Parkları Hizmetleri Kurumunu harekete geçirdi.

Kurumun konuya ilişkin açıklamasında, "ziyaretçilere ve park kaynaklarına yönelik ciddi tehditten" dolayı park alanlarının ve yolların kapatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, alınacak tedbirlerin kapsamına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"6 Ocak'ta ABD Kongresindeki isyana karışan gruplar, 20 Ocak'ta yapılacak 59'uncu Başkanlık Yemin Törenini de akamete uğratma tehdidinde bulunmaya devam ediyor. Buna birçok park alanında yapılacak gösteriler de dahildir. Buna karşı, Ulusal Park Hizmetleri 11 Ocak 2021'den başlamak üzere 24 Ocak 2021'e kadar Washington Anıtı'nı ziyaretçilere kapatacak ve kamu ile park kaynaklarının güvenliği için gerek gördüğü takdirde Ulusal Park ve Anıt Parklar içerisindeki yol, park alanları ve tuvaletleri de geçici olarak kapatacaktır."

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e olayları azmettirdiği gerekçesi ile Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri