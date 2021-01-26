ABD'deki vahşi yaşam parkındaki ayılara doğum günü pastası

ABD'nin New York kentindeki Orphaned Wildlife Center'da yaşayan iki ayıya doğum günü pastası kesildi. Vahşi yaşam parkındaki görevli pastaları ayılara kendi elleriyle yedirdi.

ABD'nin New York kentindeki Orphaned Wildlife Center'da ilginç anlar yaşandı. Vahşi yaşam parkındaki yaşayan iki ayının 20'inci yaşı için doğum günü pastası kesildi. Vahşi yaşam parkındaki görevli, doğum günü pastalarını kendi elleriyle ayılara yedirdi. O anları ise vahşi yaşam parkındaki görevli Kerry Clair tarafından kayda alındı. Görüntülerde görevlinin, elindeki pasta dolu tabaktan kaşıkla ayılara yedirdiği görülüyor. Görevlinin ayılarla olan diyaloğu ise sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı