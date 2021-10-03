ABD'deki üslerde tutulan yaklaşık 53 bin Afgan topluma katılmayı bekliyor - Haberler
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ABD'deki üslerde tutulan yaklaşık 53 bin Afgan topluma katılmayı bekliyor

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'deki üslerde tutulan yaklaşık 53 bin Afgan topluma katılmayı bekliyor

NEW Afganistan'dan tahliye edilen ve ABD'deki askeri üslerde geçici olarak tutulan yaklaşık 53 bin Afgan'ın normal hayata dönmeyi beklediği belirtildi.

NEW Afganistan'dan tahliye edilen ve ABD'deki askeri üslerde geçici olarak tutulan yaklaşık 53 bin Afgan'ın normal hayata dönmeyi beklediği belirtildi.

New York Times'ta yer alan haber de, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ülkeden tahliye edilerek ABD'ye getirilen Afganların durumu ele alındı.

Haber de, Taliban'ın ülkede yönetimi ele almasından sonra çok az eşyayla ülkelerini terk eden Afganların, ABD'de 8 askeri üsteki barakalarda tutulduğu kaydedilerek, Wisconsin'deki Fort McCoy askeri kampında 12 bin 600 Afgan'ın bulunduğuna, bunların yarısının kadın ve çocuk olduğuna dikkat çekildi.

Askeri üslerde 53 bin Afgan bulunuyor

ABD'deki askeri üslerde kalan Afganların sayısının 53 bin civarında olduğu bildirilen haber de, en az 14 bin Afgan'ın da dünyadaki çeşitli Amerikan askeri tesislerinde bekletildiğine işaret edildi.

Haber de, şimdiye kadar sadece 2 bin 600 kadar Afgan'ın topluma kazandırıldığı aktarılarak, bu kişilerin de ABD ordusu ile yakın çalışan ve ülkeden çıkarılan ilk gruplar olduğu ifade edildi.

Üslerde bekleyen Afganların, giyim ve ihtiyaç malzemesi bağışlarıyla hayatlarını idame ettirdikleri belirtilen haber de, bu kişilerin vakitlerini, gönüllülerden aldıkları dil dersleriyle geçirdikleri ve bir an önce topluma karışmayı istedikleri kaydedildi.

Öte yandan yetkililer, 24 Afgan'da tespit edilen kızamık, bunun ardından yapılan genel sağlık kontrolleri, aşılamalar, ve diğer göçmenlik işlemlerinin uzaması nedeniyle gecikmelerin yaşandığını belirtiyor.

Afganların ev ve iş bulma imkanlarının da yetkililer tarafından dikkate alınmaya çalışıldığı kaydediliyor.

Kongre, 30 Eylül'de Afgan mültecilerin ülkeye yerleştirilmesi için 6,3 milyar dolar bütçeyi de içeren kısa vadeli harcama tasarısını onaylamıştı.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'deki üslerde tutulan yaklaşık 53 bin Afgan topluma katılmayı bekliyor - Haberler
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