ABD'deki Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan "Orta Doğu barış sürecini yeniden başlatmanın gerekliliği" vurgusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'deki Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan "Orta Doğu barış sürecini yeniden başlatmanın gerekliliği" vurgusu

ABD'deki Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan 'Orta Doğu barış sürecini yeniden başlatmanın gerekliliği' vurgusu
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin ile İsrail arasındaki barış sürecinin "iki devletli çözüm" temelinde yeniden başlatılmasının gerekli olduğunu bildirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin ile İsrail arasındaki barış sürecinin "iki devletli çözüm" temelinde yeniden başlatılmasının gerekli olduğunu bildirdi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Washington'daki temasları çerçevesinde ABD Senatosundaki komitelerin üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, ortaklığı geliştirme ve farklı alanlarda iş birliği olanaklarını artırma konuları ele alındı.

Bölgesel düzeydeki gelişmelere ilişkin olarak 2. Abdullah, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinin iki devletli çözüm temelinde yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.

Ürdün Kralı, daha sonra Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirdi.

Kral 2. Abdullah, görüşmede barış sürecinin yeniden başlatılması konusunda ilerleme kaydedilmemesi durumunda şiddet olaylarının yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

Ürdün Kralı, ayrıca ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yardımları yeniden başlatma kararını övdü.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Nisan'da Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

Blinken, başlatılacak yardım paketine Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın kalkınması için 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) programları için 10 milyon dolar ve UNRWA programları için 150 milyon dolarlık desteklerin dahil olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi
ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 175 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 175 milyonu geçti
ABD'li milyarder Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı taşıyan araç uzaya fırlatıldı
ABD'li milyarder Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı taşıyan araç uzaya fırlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Hande Yener Neslihan Atagül
Spor Diego Balotelli Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'deki Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan "Orta Doğu barış sürecini yeniden başlatmanın gerekliliği" vurgusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 01:35:21. #1.15#

title