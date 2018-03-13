ABD'deki Uluslararası Ev Eşyaları Fuarı'na Türkiye Damgası

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Uluslararası Ev Eşyaları Fuarı'na Türkiye'den 20 firma katılıyor.

Türkiye'nin "milli katılım" ile temsil edildiği 4 günlük fuar, Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezlerinden McCormick Place'te geçen cumartesi günü başladı. Ev eşyası sektöründe dünyanın en büyük organizasyonlarının başında yer alan fuarda Türk firmalarının stantları yoğun ilgi görüyor.

Fuarda Türk katılımcıların stantlarını ziyaret eden Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin en önemli ev eşyaları fuarında Türkiye'nin bu sene geniş katılımla temsil edildiğini belirten Acar, "Fuara, ABD'de faaliyet gösteren firmalarımızın yanı sıra pazara yeni girmek isteyen toplam 20 firmamız katılıyor. Dünyanın en büyük organizasyonlarından olan bu fuara katılan firmalarımızı ziyaret etmek ve stantlarının ilgi görmesine tanık olmak bizleri çok sevindirdi." dedi.

Başkonsolos Acar, Türk firmalarının ABD pazarına yönelik artan ilgisinin, gelişmekte olan Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkileri bakımından umut verici olduğunu vurguladı.

Bazı Türk firmalarının ürünlerinin farklı markalarla Wal-Mart başta olmak üzere ABD'nin önemli zincirlerinde satışa sunulduğunu aktaran Acar, "Türk ürünleri fiyat ve kalite bakımından son derece cazip ürünler. Bu nedenle Amerikalı tüketiciler kesinlikle Türk ürünlerini tercih edecektir." diye konuştu.

Amerika pazarına girecek firmalara TTM projelerine katılım çağrısı

Acar, Amerika pazarına girmek isteyen firmalara, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan Türk Ticaret Merkezleri (TTM) projelerinden yararlanmalarını tavsiye etti.

Devlet destekli bu projelerde firmalara kendi yatırımlarını yapıncaya kadar ABD'de bir adres, ofis ve satış sonrası servis imkanı sağlandığını dile getiren Acar, "Türk firmalarının ABD pazarında daha görünür olmaları Türk-Amerikan toplumumun ve ülkemizin de buradaki temsiline olumlu katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Salı günü sona erecek fuarda yaklaşık 2 bin 200 firma ürün ve hizmetlerini tanıtıyor.