ABD'deki Türkler ülkeye dönmek üzere Washington'dan yola çıktı
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ABD'deki Türkler ülkeye dönmek üzere Washington'dan yola çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uçuşlar durdurulunca yurda dönemeyen ABD'deki Türk vatandaşları, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye hareket etti.

25.04.2020 05:58 | Son Güncelleme: 25.04.2020 05:58
ABD'deki Türkler ülkeye dönmek üzere Washington'dan yola çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uçuşlar durdurulunca yurda dönemeyen ABD'deki Türk vatandaşları, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye hareket etti.

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine dönüş yapamayan Türk vatandaşları için planlanan 3 seferden sonuncusu, Washington'dan gerçekleştirildi.

Dulles Uluslararası Havalimanı'na gelen Türk vatandaşları, bilet işlemlerinin ardından uçuş öncesinde tek tek ateşleri ölçülerek sağlık muayenesinden geçirildi. Daha sonra 7'si bebek 354 yolcu uçağa alındı.

THY yetkilileri, "business class" bölümünün sadece yaşlı ve çocuklu ailelere tahsis edildiğini bildirdi.

THY'nin TK4908 sayılı özel seferi, yerel saatle 22.30'da Türkiye'ye hareket etti.

Kısa süre içerisinde 3 sefer organize edildi

Havalimanında yolcuları uğurlayan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, kısa süre içinde ABD genelinde böylesine kapsamlı bir operasyonu başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Los Angeles, New York ve Washington DC'deki uçuşlar hakkında kısa bilgiler veren Büyükelçi Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışındaki vatandaşlarımızı ramazan öncesinde Türkiye'ye getirme talimatları çerçevesinde ve THY'nin gerçekten çok fedakar çalışmalarıyla seferler gerçekleştiriliyor." dedi.

ABD genelinden talepte bulunan vatandaşları bu seferlere yetiştirdiklerini anlatan Kılıç, "Talep olursa ki var, ilave uçuş yapılması noktasında THY ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu noktada Amerika'da yaşayan vatandaşlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, bakanlığımıza ve THY'ye şükran duygularımı ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kılıç şunları dile getirdi:

"Bu salgın sürecinde ABD'den vatandaşlarını böyle düzgün bir organizasyonla toplayıp ülkeye götüren bir tek Türkiye var. Bu süreçte Türkiye olarak ayrıca bazı ülkelere yardım da yapıyoruz. ABD'ye de bu süreçte bir yardım olacağı öngörülüyor. Biz buradaki vatandaşlarımıza hep şunu söyledik: Amerika'da yalnız değilsiniz."

"Birçok bakımdan Türkiye ABD'nin fersah fersah ilerisinde"

Türkiye'nin koronavirüs salgınına ABD'den daha hazırlıklı olduğunu vurgulayan Kılıç, "Son 17 senedir Türkiye'de sağlık alanına yapılan yatırımların karşılığını bugün alıyoruz. Amerika'da insanların yoğun bakım yatağına ya da bir respiratöre ulaşabilmek için yaşadığı sıkıntıları görüyorsunuz. Allah'a şükür Türkiye'de bunlar yok. Bu sürecin tamamına baktığınızda birçok bakımdan Türkiye ABD'nin fersah fersah ilerisinde." dedi.

Büyükelçi Kılıç ayrıca, ABD'deki Türklerin de iyi organize olarak, özellikle öğrencilere ve muhtaç durumda olanlara ciddi yardımlar yaptığını, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) 5 bin civarında kişiye ulaştığını belirtti.

"Yazı Türkiye'de geçirmek daha güvenli"

Öte yandan uçağa binmek üzere havalimanına gelen ve ismini vermek istemeyen bir doktora öğrencisi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "ABD'de evrensel sağlık sistemi yok. Öğrenciyken belli bir ücret ödemeniz gerekiyor, o da tamamını kapsamıyor. O yüzden test ücretsiz olsa bile sonrasında göreceğiniz tedavi size belli bir ücrete mal olacak. O yüzden bu yazı Türkiye'de geçirmeyi daha güvenli buluyorum." şeklinde konuştu.

ABD'de yaşayan kızını ziyarete gelen ve dönüş için heyecanlı olduğunu belirten Serdar Yetiz ise, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Biraz maceralı ama sonucu bence hayırlı olacak. Burada panik içinde yaşamaktansa Türkiye'ye dönüp orada yaşamak çok daha güzel." ifadelerini kullandı.

TK4908 sefer sayılı uçakla Ankara'nın Esenboğa Havalimanı'na inecek yolcular, prosedür gereği iki hafta karantinada tutulacak.

ABD'den Türk vatandaşlarının tahliyesi için ilk uçuş, perşembe günü Los Angeles'tan yapılmış, ikinci uçuş ise cuma gündüz saatlerinde New York'tan gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

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