ABD'deki Türkler ülkeye dönmek üzere New York'tan yola çıktı NEW Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan Türk vatandaşları, New York John F. Kennedy Havalimanı'ndan (JFK) Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

NEW Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ABD'de kalan Türk vatandaşları, New York John F. Kennedy Havalimanı'ndan (JFK) Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için planlanan 3 seferden ikincisi bugün New York'tan gerçekleşti. JFK Havalimanı'na gelen Türk vatandaşları, THY özel seferi ile bugün New York yerel saati ile 13.37'de Türkiye'ye hareket etti. Türk yolcuların dönüş yolculuğu AA tarafından canlı yayınlandı. Bilet işlemlerini tamamlayan vatandaşlar uçuş öncesi tek tek ateşleri ölçülerek sağlık muayenesinden geçirildi. Havaalanında hazır bulunan New York Başkonsolosluğu ekibi Türk vatandaşlarına yardımcı olurken, Başkonsolos Vekili Emre Manav yolculara Türk bayrağı dağıttı. Manav, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Geçici süreyle ABD'de bulunan 6'sı bebek 354 vatandaşımızı THY'nin özel seferiyle bugün (24 Nisan) memleketimize yollamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Dışişleri Bakanımız, Sayın Dışişleri Bakan Yardımcımız, Sayın Washington Büyükelçimize bu uçuşun gerçekleştirilebilmesi için verdikleri destekten ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca Başkonsolosluğumuzdaki çalışma arkadaşlarımız ve Türk Hava Yolları ekibine de geceli gündüzlü çabaları için müteşekkiriz. Yolcularımızın salimen ailelerine kavuşabilmelerini diliyor, bu vesileyle ramazan ayının tüm vatandaşlarımıza sağlık ve bereket getirmesini temenni ediyoruz." THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, K-4031 sefer sayılı uçakla Ankara'nın Esenboğa Havalimanı'na inecek yolcular, Türkiye'ye ulaşmalarının ardından, prosedür gereği iki hafta karantinada tutulacak. ABD'den Türk vatandaşlarının tahliyesi için ilk uçuş Los Angeles'tan yapılmıştı. Üçüncü sefer bugün yerel saatle 22.30'da başkent Washington DC'den yapılacak. Kaynak: AA