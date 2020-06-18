ABD'deki Türkler, New York'tan düzenlenen özel seferle yurda döndü
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ABD'deki Türkler, New York'tan düzenlenen özel seferle yurda döndü

Türk Hava Yollarının (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'de kalan Türk vatandaşları için New York'tan icra ettiği özel sefer tamamlandı.

18.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:58

Türk Hava Yollarının (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'de kalan Türk vatandaşları için New York'tan icra ettiği özel sefer tamamlandı.

THY'nin New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden, 333 yolcunun yer aldığı "TK4902" sefer sayılı uçağı İstanbul'a öğle saatlerinde ulaştı.

Uçaktan inen yolcular, termal kameralarla kontrol edildi. Pasaport kontrol noktalarına ulaşan yolcular, burada İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle bilgi formu doldurdu.

Yolculardan Burcu Kayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sağ salim Türkiye'ye döndükleri için çok mutlu olduğunu, ABD'deki Türk yetkililere dönüş yolculuğunu düzenlediği için teşekkür etti.

Kayar, "ABD'de, hem ekonomi, üstüne virüs ve protestolar nedeniyle oldukça karışık bir süreç var. Üç dört gündür telefon hatları da düştü. Kimseye ulaşamıyoruz. ABD'de tuhaf şeyler oluyor." dedi.

"ABD'de durumlar fena."

Nebile Oğuz ise beş yıldır ABD'de yaşadığını, son bir aydır da Türkiye'ye gelmek için bilet aradıklarını söyledi. Birçok dönüş seferinin iptal olduğunu ifade eden Oğuz, "Bir an ülkeye dönemeyeceğiz sandık. İki gün önce bu uçağın olacağını söylediler. ABD'de durumlar fena." ifadelerini kullandı.

Oğuz, uçağa binmedem önce ateşlerinin ölçüldüğünü, burada ise termal kameralarla kontrol edildiklerini dile getirerek, evde 15 gün kişisel karantina sürecinin geçirmek istediğini bildirdi.

Yolculardan Berfin Altınışık da öğrenci olarak ABD'de bulunduğunu, karantina dönemi başlamadan bu ülkeye döndüğünü söyledi.

ABD'de yaşanan protesto süreci ile koronavirüs salgınının ABD'deki hayatı değiştirdiğini dile getiren Altınışık, "İnsanlar sürekli sokaktalar. Şu an ülkeye dönmenin iyi olacağını düşündüm." şeklinde konuştu.

Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, bagajlarını alarak havalimanından ayrıldı.

ABD'deki Türkler, New York'tan düzenlenen özel seferle yurda döndü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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