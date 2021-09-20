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ABD'deki Türkevi, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın okuduğu duayla açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD'deki Türkevi, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın okuduğu duayla açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ABD'nin New York eyaletinde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı yeni Türkevi binasının açılış töreninde dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ABD'nin New York eyaletinde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı yeni Türkevi binasının açılış töreninde dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkevi binasının açılışında yaptığı duada, "Ya Rabbel alemin, bu güzide eserin yapımına emek veren, gönül veren, arsasının alınmasından tamamlanmasına kadar maddi ve manevi olarak destek olan tüm kardeşlerimizden razı ol, hizmetlerinin karşılığını kereminle bol eyle. ya Rab, bu güzel eseri bizim için, insanlık için hayırlı eyle, yapılacak eserleri bereketli kıl. Medeniyetimizi ve değerlerimizi insanlığa en güzel şekilde tanıtmaya vesile eyle. ya Rab! Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki; 'O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizden yeryüzünü imar etmenizi istedi.' Bu ayetinle bizleri yeryüzünü imar etmekle vazifelendiriyorsun. ya Rab, yeryüzünü imar etmek için gayret gösteren salih kullarından eyle bizleri. Allah'ım, 'Ey iman edenler! Hep birlikte barışa girin' buyuruyorsun. Bizleri her daim ve her yerde barışın, esenliğin ve merhametin yolunda olanlardan eyle Allah'ım. Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki; 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.' ya Rab, bizleri ülkesinin, milletinin ve insanların iyiliği için çalışanlardan eyle. Burada bu ülkede çalışan ve yaşayan kardeşlerimize yardım eyle, onları korktuklarından emin, umduklarına nail eyle Allah'ım. İyilik ve takva yolunda çalışanları niyet ve samimiyetlerinden müstakim eyle. Azim, çaba ve gayretlerinde muktedir eyle Allah'ım. ya Rab, bizleri daha nice hayırlı işlerde ve mekanlarda buluştur, güzel idealler uğruna kalpleri daima bir olanlardan eyle Allah'ım. Selam isminle bizlere ve tüm insanlığa barış ve huzur lütfeyle Allah'ım. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim ve baki eyle Allah'ım. ya Rab, keder ve hüzünden, aciz ve tembellikten, her türlü salgın hastalık ve musibetten sana sığınıyoruz. Bizi, neslimizi, milletimizi ve bütün insanlığı muhafaza eyle Allah'ım. Ey yüce Rabbimiz, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, yardımsız, kimsesiz ve çaresiz bırakma" dedi. - ANKARA

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