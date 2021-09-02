ABD'deki Türk yardımseverler, Haiti'deki depremzedeler için topladıkları yardımları ulaştırdı

NEW ABD'de yaşayan Türk toplumu üyeleri, iki hafta önce 7,2'lik depremde 100 binden fazla evin yıkıldığı 2 bin 200'den fazla insan öldüğü Haiti'ye yardım eli uzattı.

NEW ABD'de yaşayan Türk toplumu üyeleri, iki hafta önce 7,2'lik depremde 100 binden fazla evin yıkıldığı 2 bin 200'den fazla insan öldüğü Haiti'ye yardım eli uzattı.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Amerika Başkanı Nedim Sezgin, ABD'deki hayırseverlerin katkılarıyla hazırladıkları gıda paketlerini Haiti'deki depremzedelere ulaştırdıklarını, bölge halkının her türlü gıda ve hijyen malzemesine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sezgin, getirdikleri gıda paketlerini Haiti'deki yerel üyeleri aracılığıyla köylere kadar bizzat dağıttıklarını kaydederek, ülkedeki şartlarla ilgili, "Burası sanki zamanımızdan 100 sene öncesini yaşıyor gibi. Tüm hayırseverleri bu ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeye çağırıyorum." dedi.

Depremzede ailelerin çocuklarına getirdikleri çikolataları ikram eden yardım kuruluşu yetkilileri, ihtiyaç sahipleri söz konusu olduğunda ayrım yapmadan herkesin yardımına koşmayı ilke edindiklerini belirtti.

14 Ağustos'ta Haiti'nin Saint-Jean-du-Sud bölgesinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 200'den fazla insan hayatını kaybetmiş, binlercesi yaralanmış ve 100 binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini belirtmişti.

Haiti halkının içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalmayan Türkiye de İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan yardım paketlerini askeri kargo uçağıyla bölgeye göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay