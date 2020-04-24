ABD'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi - NEW
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'den Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, New York'tan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferlerle yurda getiriliyor.
24.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'den Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, New York'tan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferlerle yurda getiriliyor. Vatandaşlar, tahliye kapsamında New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geldi.
Kaynak: AA