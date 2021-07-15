ABD'deki Türk toplumundan Washington Post'a tam sayfa 15 Temmuz ilanı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'deki Türk toplumundan Washington Post'a tam sayfa 15 Temmuz ilanı Açıklaması

ABD'deki Türk toplumundan Washington Post'a tam sayfa 15 Temmuz ilanı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD'deki Türk toplumu, Washington Post gazetesine 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde şehit edilenlerin isimlerinin yer aldığı ve ABD yönetimine, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşını Türkiye'ye iade talebinde bulunulduğu ilan verdi.

ABD'deki Türk toplumu, Washington Post gazetesine 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde şehit edilenlerin isimlerinin yer aldığı ve ABD yönetimine, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşını Türkiye'ye iade talebinde bulunulduğu ilan verdi.

"Demokrasinin Zaferi" başlığını taşıyan ilanda 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde şehit düşen 251 kişinin isimleri yer aldı.

İlanda 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış bir grup FETÖ teröristinin demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirmek için Türk halkına silah çektiği ifade edildi.

"Geç gelen adalet, adalet değildir." ifadesinin yer aldığı ilanda, ABD yönetimine, "FETÖ mensuplarını iade edin ve Türk demokrasisinin yanında durun. Terörle mücadelede dayanışmanızı gösterin." çağrısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilerin F-16'larla hedef aldığı Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilerin F-16'larla hedef aldığı Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İlyas Tetik Düm Tek Tek Serra Arıtürk Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'deki Türk toplumundan Washington Post'a tam sayfa 15 Temmuz ilanı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 20:03:05. #1.15#

title