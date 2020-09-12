ABD'deki Türk öğrencinin kısa belgesel filmi Cannes Film Festivali'nde gösterilecek
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ABD'deki Türk öğrencinin kısa belgesel filmi Cannes Film Festivali'nde gösterilecek

NEW ABD'nin New York kentinde yaşayan Türk öğrenci Nehir Onay'ın kısa belgesel filmi Cannes Film Festivali'nde gösterilecek.

ABD'deki Türk öğrencinin kısa belgesel filmi Cannes Film Festivali'nde gösterilecek
12.09.2020 05:59 | Son Güncelleme: 12.09.2020 06:02

NEW ABD'nin New York kentinde yaşayan Türk öğrenci Nehir Onay'ın kısa belgesel filmi Cannes Film Festivali'nde gösterilecek.

New York'ta belgesel film üzerine master eğitimi alan Onay, yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı, Cannes Film Festivali'nde gösterilecek kısa belgeseli hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Profesyonel bir bale kurumu ve oradaki bir koreografiyi konu alan "Sur Les Pointes" adlı projesinin Cannes'da en iyi kısa belgesel film dalında aday gösterildiğini anlatan Onay, kısa filminin daha önce New York'ta düzenlenen bir film festivalinde de ikinci en iyi belgesel film ödülünü aldığını söyledi.

Onay, projenin gelişme aşamasından dağıtımına kadar yönetmenliği ve prodüktörlüğünü kendisinin yaptığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl on-line düzenlenecek kısa film festivalinin 13 Eylül'de başlayacağını ve gösterimlerin 21 Eylül'de sona ereceğini ifade eden Onay, on-line gösterilecek filmlere bilet satın alan izleyicilerin ise filmleri oylama hakkı olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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