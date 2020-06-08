ABD'deki Türk işletmeler de protestolardan nasibini aldı
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ABD'deki Türk işletmeler de protestolardan nasibini aldı

ABD'deki Türk işletmeler de protestolardan nasibini aldıWashington, (DHA) ' ABD'de polis memuru tarafından boğularak öldürülen siyahi George Floyd'un ardında çıkan protestolar artarak devam ediyor.

ABD'deki Türk işletmeler de protestolardan nasibini aldı
08.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:57

ABD'deki Türk işletmeler de protestolardan nasibini aldı

Washington, (DHA) ' ABD'de polis memuru tarafından boğularak öldürülen siyahi George Floyd'un ardında çıkan protestolar artarak devam ediyor. Los Angeles'ın Santa Monica eyaletine sıçrayan protestolarda Türk vatandaşının işlettiği mağaza da yağmalardan nasibi aldı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan işletme sahibi Salih Kılıç, Burası tamamen yağmalandı ve resmen soyuldum. Santa Monica'da 140 tane dükkan yağmalardan etkilendi ' dedi.

ABD'de polis memuru tarafından boğularak öldürülen siyahi George Floyd'un ardında çıkan protestolar sürüyor. Los Angeles'ın Santa Monica eyaletine sıçrayan protestolarda Türk vatandaşının işlettiği mağaza da yağmalardan nasibi aldı. Santa Monica'da elektronik sigara ürünleri satan Salih Kılıç yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Kılıç protestolar nedeniyle hem ofisinin hem de dükkanının zarar gördüğünü bunun yanı sıra soyulduğunu belirtti. Kılıç 'işletmemiz çok etkilendi. Burası tamamen yağmalandı ve resmen soyulduk. Santa Monica'da 140 tane dükkan yağmalardan etkilendi. diye konuştu.

'POLİS KİMSEYE MÜDAHALE ETMEDİ'

Kılıç Floyd protestoları yerini yağmacılığa bıraktığını ifade ederek, Burada George Floyd'u anmak yerine yağmalama ve terör var. Dükkan tamamen boşaltıldı.O sırada içeride olan arkadaşıma, ortağıma saldırdılar. Polis kimseye müdahale edemedi. Hemen yakında bulunan polisleri çağırınca 911'i aramamız gerektiği söylendi. Maduruz.? ifadelerini kullandı.

OFİSTE ZARAR GÖRMEYEN TEK ŞEY MÜSLÜM BABA POSTERİ OLDU

Türk işletmeci Kılıç yağlama sırasında ofisinin tek zarar görmeyen eşyasının ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in tablosu olduğuna dikkat çekerek, 'Ofiste herşey zarar gördü. Zarar görmeyen tek şey Müslüm Baba'nın posteri oldu dedi.

200-300 KİŞİ ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ

Öte yandan yağma sırasında mağazada gelen zarara ilişkin de açıklamalarda bulunan Kılıç açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü 250 bin dolarlık ürünümüz çalındı. Asıl kendi can güvenliğimizden çekindik. Olaylar sırasında kamerayla dükkanın fotoğraflarını ve videolarını çekerken elimizdeki kamerayı çalmak istediler. Görüntüleri çekmek istemeyenler ağırlıklı olarak Siyahilerdi. 200-300 kişi hücuma geçti, ölümden döndük diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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