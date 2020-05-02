ABD'deki Türk Eczacılar Birliği'nden kritik açıklama: ABD'de sağlık hizmeti herkese ulaşmıyor.
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ABD'deki Türk Eczacılar Birliği'nden kritik açıklama: ABD'de sağlık hizmeti herkese ulaşmıyor.

ABD'deki Türk Eczacılar Birliği'nden kritik açıklama: ABD'de sağlık hizmeti herkese ulaşmıyor.
02.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:12

Dünya devine diz çöktüren koronavirüs (Covid-19) salgını ABD'deki sağlık sisteminin acizliğini her geçen gün gözler önüne sermeye devam ediyor.

Dünya devine diz çöktüren koronavirüs (Covid-19) salgını ABD'deki sağlık sisteminin acizliğini her geçen gün gözler önüne sermeye devam ediyor. ABD'deki sağlık sistemine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na  konuşan Türk Amerikan Eczacılar Birliği (TAEB) Başkanı Mehmed Bülent Uğur " ABD'de işçi ve göçmenlerin olduğu eyaletlerde koronavirüs vakası daha fazla. ABD sağlık sistemi herkese ulaşamıyor" dedi.

Dünya devine diz çöktüren koronavirüs (Covid-19) salgını ABD'deki sağlık sisteminin acizliğini her geçen gün gözler önüne sermeye devam ediyor. ABD'de faaliyet gösteren Türk Amerikan Eczacılar Birliği'nden ABD'deki sağlık sistemine ilişkin kritik açıklama geldi. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Türk Amerikan Eczacılar Birliği (TAEB) Başkanı Mehmed Bülent Uğur ABD'de sağlık sisteminin herkese ulaşamadığını belirtti.

"ABD'DE SAĞLIK HERKESE ULAŞMIYOR"

 Uğur, " ABD'de işçi ve göçmenlerin olduğu eyaletlerde koronavirüs vakası daha fazla. ABD sağlık sistemi herkese ulaşamıyor" dedi. ABD'de sigortasız veya iyi bir sigortası bulunmayanların iyi bir tedavi göremediğini vurgulayan Uğur "ABD'de sağlık sistemi herkese ulaşmadığı için kötü. Buradaki en büyük problem iyi bir sigortanız varsa birçok kişiden sağlık hizmetini iyi alıyorsunuz. Elinizde Greencard varsa sadece, sigortanız yoksa size en son hizmet verirler. Sizi hastaneye kabul ettiklerinde sigorta bilgilerini alırlar ve sigortaya bakarlar. Sigortanız iyiyse muameleri farklıdır. İlk başladığında ilaç yoktu fakat şimdi herkese ilaç vermeye başladılar" dedi.

'MASKELERİN FİYATI ARTIYOR'

İstanbul Eczacılık Fakültesinden mezun olan ve 15 yıldır New Jersey eyaletine bağlı Trenton şehrinde eczacılık yapan Uğur, ABD'de maske fiyatlarının arttığını belirterek, "Maskeleri kendi imkanlarımızla bulduk. Şu an elimizdeki maskeler var fakat satıldıktan sonra yenisini temin etmek nasıl olacak bilmiyoruz. 1 maskeyi 8.35 dolara mal ettik ve bunu 10 dolardan satıyoruz. Amacımız insanlara hizmet olsun. Sağlıkçılara ise aldığımızın altında veriyoruz. Sağlıkçılar hasta olursa kimler çalışacak?" diye konuştu.

'İŞÇİ VE GÖÇMENLERİN OLDUĞU YERLERDE KORONAVİRÜS DAHA FAZLA'

New Jersey'deki Türk eczacı ayrıca, "New York ve New Jersey'in dışında virüsün çok yoğun olduğu eyaletlere baktığınız zaman bir şey dikkatinizi çekecektir. Bu eyaletler işçi sınıfının yüksek olduğu aynı zamanda göçmen alan ya da göçmenlerin çok fazla yaşadığı eyaletlerdir. New York, New Jersey, Massachusetts, Illinois, California, Florida bunlarda yabancı göçmen nüfusu çoktur. Beyaz Amerikalı nüfus oranı diğer iç bölgelere göre daha azdır. ABD'nin orta kesimlerine göre daha azdır. Tabi ki bu Amerika'nın ekonomisini de kötü yönde etkiliyor. Amerika göçmenlerin çalışmasıyla ayakta duran bir ülke" ifadelerini kullandı.

TOPLUMUN YÜZDE 20-30'U HAYATA AKTİF KATILIYOR

Ülkede koronavirüsün kontrol altına alındığını belirten Uğur 'Büyük ihtimal Mayıs'ın 15'i tahmin ediyorum, yavaş yavaş kademeli olarak karantina tedbirleri kalkacaktır. Dışarıda maskesiz dolaşmak şu an serbest. 15 Mayıs'tan sonra ben tahmin ediyorum maskesiz dolaşmak herkese yasak olacaktır. Ama kuaförler, restoranlar bu tarz hayati olmayan işyerlerini açacaklar. Şu an toplumun yüzde 20-30'u hayata aktif katılıyor, yani dışarı çıkıyor. Geri kalanları evlerine çekilmiş durumda sadece marketlere, pazar alışverişlerini yapmaya çalışıyorlar. Herkes işine dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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