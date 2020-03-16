ABD'DEKİ TÜRK DOKTOR PROF. DR. DERYA UNUTMAZ'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI (1) ENFEKSİYON hastalıkları ve insan bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, koronavirüs açıklamalarında bulundu.

ENFEKSİYON hastalıkları ve insan bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, koronavirüs açıklamalarında bulundu. Unutmaz, "Aşıda insan denemelerine birkaç ay içinde başlanabilir" dedi. Görüntü Dökümü: ---------- -Unutmaz'ın açıklamaları -Unutmaz'ın açıklamaları

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA