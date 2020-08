ABD'deki Türk diş hekimi Gerçek aşı bulunana kadar maske bizim aşımız ABD'deki Türk diş hekimi Gerçek aşı bulunana kadar maske bizim aşımızWashington, (DHA)- Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüs (Covid-19) hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, diş hekimi muayenehanesi sahibi Türk kökenli Amerikalı Samantha Ayşegül Şiranli, bu süreçte koronavirüsün...

ABD'deki Türk diş hekimi Gerçek aşı bulunana kadar maske bizim aşımız

Washington, (DHA)- Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüs (Covid-19) hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, diş hekimi muayenehanesi sahibi Türk kökenli Amerikalı Samantha Ayşegül Şiranli, bu süreçte koronavirüsün diş hekimlerine etkisini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) aktardı.

ABD'de pozitif koronavirüs vakası ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Mart ayından bu yana henüz ilk dalga devam ederken ülkede koronavirüs vakası 5 milyon 500 bine dayandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini geçerken test sayısı da 70 milyona yaklaştı. Başkent Washington D.C.?de diş hekimi muayenehanesi bulunan Samantha Ayşegül Şiranli, koronavirüsün ilk zamanlarında maske sıkıntısı çektiklerini belirterek, Tabii ki hepimizin korktuğu gibi 18 Mart'ta biz muayeneyi kapattık. Kapattık derken sadece acil servis olarak hasta görmeye devam ettik. Haftanın 7 günü açık olarak acil hastalarımıza baktık. Bu benim için çok önemliydi, çünkü kendi hastalarımdan hiç kimsenin dişteki enfeksiyondan dolayı ya da diş ağrısından dolayı acil servise gitmelerini istemedim. Birinci sebep hastaneler koronavirüs dolu, ikinci sebepse zaten herkes hastaneye gitmeye virüsten dolayı korkuyor. Bir de diş ağrısı çok şiddetli olabilir, onları bu acıya maruz bırakmak istemedim. Hepimizin duyduğu N95 maske, yani şu an beni gördüğünüz maske her zaman bulunamıyordu ve biz kendi muayenehanemizdeki yazıcıyla kendi maskemizi yaptık. 3 boyutlu yazıcıyla yaptık, hipo filtresi koyduk bir süre hastalarımızı bu maskelerle gördük açıklamasını yaptı.

GELECEKTEN KORKULARIMIZ VAR

20 yıldır ABD'de yaşayan Türk diş hekimi, Diğer yerler, benim arkadaşlarımın ya da diğer küçük muayenehaneler biraz daha çekindi. Tamamen kapatıp hasta kabul etmediler. Ben onların da acil hastalarına bakabileceğimizi söyledim. Şükürler olsun hiçbirimiz korona olmadık. Burayı hiç kapatmadan hastalarımıza dikkatli bir şekilde baktık. Bunun geçeceğini hepimiz biliyoruz. Haziran'ın başında her şey yeniden açıldı. Ben çok korkuyordum 'Acaba hastalar yeniden gelir mi' diye. Hiçbir sorun yok şu an. Haziran, Temmuz ve şimdi Ağustos'un yarısındayız hiçbir şey olmamış gibi hastalarımızın normal estetik, implant, kanal tedavisi rutin işlemlerine devam ediyoruz. Tabii gelecekten korkularımız var. Kış geliyor, havalar soğuyacak ya da okullar açılınca bu bizi etkileyecek mi bilemiyoruz. Bunların hepsi bilinmez. Ama her günü tek tek görerek elimizden gelen her şeyi beraber yapıyoruz ifadelerini kullandı.

'KORONAVİRÜSE KARŞI ÖZEL VAKUM SİSTEMİYLE ÇALIŞIYORUZ'

ABD'deki nadir Kurul Onaylı (Board Certified) diş hekimleri arasında yer alan Şiranli, Hasta odaya girmeden önce hastamızı steril yere oturtuyoruz. Her yerin dezenfektanı yapılıyor. En önemlisi hava. Bütün muayenehanenin filtre sistemleri özel sistemler. Hasta arasında birbirimizle konuşurken bile bu maske hiçbir zaman inmiyor. Ben maskeye çok inanıyorum. Maske hepimizi koruyor, biz bu şekilde hasta görüyoruz. Benim muayenehanemde 16 tane hasta bakma odası olduğundan aynı odaya 3-4 saat hasta koymuyoruz. Hasta bakarken kullandığımız özel bir cihaz aldık ve işlem sırasında hastadan çıkan bütün havayı ve parçacıkları çeken özel bir vakum sistemi. Bunu koronavirüs için getirttik, çok etkin. Bütün hastalarımızı onla birlikte görüyoruz. Hepimizde galoş var, hastalara galoş veriyoruz. Bütün hastaları birkaç gün önceden arayıp ateşleri olup olmadığını ya da herhangi bir semptom olup olmadığını soruyor, girmeden önce ateşlerini ölçerek bilgi formu dolduruyoruz dedi.

'LÜTFEN HER DAKİKA MASKE TAKIN'

Diş hekimi, DHA'ya yaptığı açıklamada maskenin önemine vurgu yaparak, Maske takın. Bence en önemlisi o. Maskenin çok çok önemli olduğuna inanıyorum. Lütfen her dakika maske takın. 'Bana olmaz' demeyin çünkü herkese geçen bir virüs, çok çabuk bulaşan bir virüs. Maske bizim aşımız diyorum gerçek aşı bulunana kadar. Bütün röportajı maske ile yaptım, bakın oluyor. Bütün hastalarımız artık yüzümü unuttu ama birbirimizi koruyacaksak bunu hep beraber yapacağız. Bunu yapmanın tek yolu maske takmak, dışarıda bile maske takın ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA