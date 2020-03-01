ABD'deki Türk çatı kuruluşlarından Mehmetçiğe destek açıklaması

01.03.2020 00:56 | Son Güncelleme: 01.03.2020 00:56

NEW ABD'de kurulu Türk-Amerikan toplumunu temsil eden sivil toplum örgütleri çatı kuruluşları, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit edilen Türk askerleri ile ilgili ortak bir açıklama yayımladı.

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), MÜSİAD USA, Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) ve Türk Amerikan Dernekleri Meclisi (TADA) imzalı açıklamada, "Türk-Amerikan toplumu olarak devletimizin, milletimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için bir araya geldik." ifadesine yer verildi.

İdlib'de gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Mehmetçiklerin ve o acı günün unutulmayacağı belirtilen açıklamada, "Her zaman olduğu gibi, devletimizin ve ordumuzun yanındayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türk vatandaşlarına, 1 Mart 2020 pazar günü saat 14.00'te Washington Beyaz Saray önünde seslerini tüm dünyaya duyurmak için toplanma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA