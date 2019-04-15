ABD'deki Trafik Kazası
ABD'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak'ın cenazesi, İzmir'e getirildi.
ABD'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak'ın cenazesi, İzmir'e getirildi.
ABD'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İlayda Kozak'ın İstanbul'da babası tarafından karşılanan cenazesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi.
Kozak'ın cenazesini aynı uçakla İzmir'e gelen babası Rıdvan Kozak ile yakınları aldı.
İşlemlerin ardından cenaze aracına taşınan İlayda Kozak'ın naaşı, toprağa verilmek üzere, Mezarlıklar Müdürlüğüne gönderildi.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, üniversite eğitimi için bulunduğu ABD'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.