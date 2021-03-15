ABD'deki Tesla fabrikasında yüzlerce kişi Kovid-19'a yakalandı
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ABD'deki Tesla fabrikasında yüzlerce kişi Kovid-19'a yakalandı

15.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:24
ABD'deki Tesla fabrikasında yüzlerce kişi Kovid-19'a yakalandı

Tesla CEO'su ve ünlü girişimci Elon Musk'ın, kapanma kararına rağmen ABD'nin Kaliforniya'daki fabrikasını yeniden açması üzerine, yüzlerce fabrika çalışanında kovid-19 vakası tespit edildi.

Tesla CEO'su ve ünlü girişimci Elon Musk'ın, kapanma kararına rağmen ABD'nin Kaliforniya'daki fabrikasını yeniden açması üzerine, yüzlerce fabrika çalışanında kovid-19 vakası tespit edildi. 

ABD'li ünlü girişimci Tesla CEO'su Elon Musk'ın Kaliforniya eyaletindeki fabrikası koronavirüs tedbrileri kapsamında kapanmasının ardından yeniden açıldı. Mayıs ve Aralık 2020 arasında tesisin bağlı bulunduğu Alameda Halk Sağlığı Birimi'ne yaklaşık 450 Kovid-19 vakası bildirildi. Bu rakamın Aralık ayında ise 125'e çıktığı ortaya çıktı. 10 bin kişinin çalıştığı fabrikada, artan vakalara karşı Musk, zorunlu kapamaya karşı mücadele ederek, otomobil üretimine devam edilmesi gerektiğini savunmuştu.

"TUTUKLANACAK BİRİ VARSA O DA BENİM"

Elon Musk Twitter hesabından geçen Mayıs ayında yaptığı paylaşımda "Tesla, Alameda County kurallarına aykırı olarak üretime bugün yeniden başlıyor. Herkesle aynı çizgide olacağım. Tutuklanan biri varsa, onun sadece ben olmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.


ABD'deki Tesla fabrikasında yüzlerce kişi Kovid-19'a yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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