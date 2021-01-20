ABD'deki tarihi başkanlık devir teslim töreninin programı açıklandı
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ABD'deki tarihi başkanlık devir teslim töreninin programı açıklandı

20.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:22
ABD'deki tarihi başkanlık devir teslim töreninin programı açıklandı

ABD Başkanlık Açılış Töreni Komitesi (PIC) başkanlık devir teslim töreni kapsamında yapılacak seremonin yemin töreniyle başlayacağını açıkladı.

ABD Başkanlık Açılış Töreni Komitesi (PIC) başkanlık devir teslim töreni kapsamında yapılacak seremonin yemin töreniyle başlayacağını açıkladı. Joe Biden ve Kamala Harris, ABD Kongre Binası'nın Batı cephesindeki salonda yemin edecek.

Dünyanın gözlerinin çevrildiği ülke Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni Başkan Joe Biden'ın görev teslim töreninin programı açıklandı.ABD medyası, binlerce Ulusal Muhafız'ın güvenlik gerekçesiyle törende hazır bulunacağını duyururken, Başkanlık görevine katılmayacak olan Donald Trump'ın devir teslim töreninin programında bir çok ilklere de imza atılacak. Yemin töreni sonrası görevi devralacak olan Joe Biden'ın koronavirüs salgını ve ABD yönetimi konusundaki vizyonunu ortaya koyan bir açılış konuşması yapacak. Törene 45'inci Başkan Donald Trump'ın Yardımcısı Mike Pence'in törene katılması bekleniyor.

ÜLKE TARİHİNDE İLK DEFA "İKİNCİ BEYEFENDİ" ÜNVANI KULLANILACAK

Biden ve Harris ikilisinin yemin töreni sonrası Başkan Biden ve eşi İlk Hanımefendi Dr. Jill Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi İkinci Beyefendi Douglas Emhoff, ordu mensuplarıyla birlikte Doğu Cephesinde Pass in Review törenine katılacak.

Bu tören, geleneksel olarak yeni bir Başkomutana (Joe Biden) barışçıl bir güç aktarımını yansıtan ve uzun süredir devam eden bir askeri gelenek olarak biliniyor.

ARLINGTON ULUSAL MEZARLIK ZİYARETİNE ESKİ BAŞKANLAR KATILACAK

Başkan Biden ile eşi Dr. Biden ve Başkan Yardımcısı Harris ile eşi İkinci Beyefendi Emhoff, Meçhul Askerin Mezarı'na çelenk koymak için Arlington Ulusal Mezarlığı'nı ziyaret edecek. Onlara eski Başkan Barack Obama ve Michelle Obama, eski Başkan George W. Bush ve Laura Bush, eski Başkan Bill Clinton ve Hillary Clinton da katılacak.

TÖRENDE SUNUM TOM HANKS'TE

Biden, ordunun her bölümünün temsil edildiği 'Başkanlık Eskortuyla' birlikte 15. Cadde'den Beyaz Saray'a gidecek. Biden'ın Beyaz Saray'a gelmesinin ardından ünlü sinema yıldızı Tom Hanks'ın sunuculuğunda 90 dakikalık canlı yayın gerçekleştirilecek.Programda, Biden ve Harris'in yanı Jon Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend, Eva Longoria, Demi Lovato, Bruce Springsteen, Justin Timberlake ve Kerry Washington yer alacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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