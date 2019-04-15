ABD'deki 'Sözde Soykırım' Tasarıları Engellenmeli"

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna sunulan 1915 olaylarının 'Ermeni soykırımı' olarak tanınmasına yönelik tasarılara ilişkin, "S400 konusunu bir kriz haline dönüştüren ABD yönetimindeki bazı çevreler, 24 Nisan'daki sözde soykırımı Türkiye'nin gündemine oturtmak ve bu konuda kendilerince bir gol atmak arayışındalar. Hükümet tarafından ele alınması, bu süre içerisinde diplomatik çabalarını aktif bir şekilde ortaya koyması ve bunu ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerekir." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

24 Nisan'ın her yıl sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak kutlandığını hatırlatan Yılmaz, hükümetin bu yıl söz konusu iddialara yönelik daha ciddi önlemler alması çağrısında bulundu.

Yılmaz, Fransa ve İtalya'da bu konuda atılan adımların akabinde ABD Kongresi'ne tasarı sunulduğunu belirterek, daha önce ABD Senatosundan geçmesi engellenen benzer nitelikteki bir tasarının bu yıl kabul edilmesi ihtimali bulunduğunu savundu.

Tasarıların kabul edilmesi halinde ABD yönetiminin sözde Ermeni soykırımını resmen soykırım olarak tanıyacağını, bunu reddedenlerle iş birliğinin kesileceğini ve soykırımın ABD eğitim kurumlarında öğretilmeye başlanacağını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu yıl durum farklı ve ciddi. Zira S400, Suriye ve FETÖ ile mücadele konusunda ABD ile farklı bir eksene doğru bir dış politika ayrışması içindeyiz. Kongrede ise Türkiye'ye dönük olumsuz bir hava var. S400 konusunu bir kriz haline dönüştüren ABD yönetimindeki bazı çevreler, 24 Nisan'daki sözde soykırımı Türkiye'nin gündemine oturtmak ve bu konuda kendilerince bir gol atmak arayışındalar. Hükümet tarafından ele alınması, bu süre içerisinde diplomatik çabalarını aktif bir şekilde ortaya koyması ve ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerekir."

Türkiye açısından Ermeni halkının dost olduğunu vurgulayan Yılmaz, Ermeni diasporası ile Ermenistan yönetiminin sözde soykırımın tartışılmadan kabul edilmesini talep ettiğini, Türkiye'nin ise bu konuyu enine boyuna tartışma platformlarına taşıması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, sözde Ermeni soykırım iddialarına ilişkin bir uluslararası mahkeme kararı bulunmadığına işaret ederek, buna karşılık Ermeni diasporasının birçok ülke meclisinde "soykırım" iddialarını kabul eden tasarıların kabul edilmesini sağladığını hatırlattı.

Bu iddiaların, Ermeni diasporası tarafından her yıl Türkiye'nin gündemine getirildiğini anımsatan Yılmaz, yeni neslin bu konuda bilgi sahibi olabilmesi için 1915 olaylarının gençlere öğretilmesi, ayrıca bu konudaki yayın sayısının artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA