ABD'deki son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
74. BM Genel Kurul'un açılışı için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarının son gününde birçok liderle ikili görüşmelerde bulundu. Erdoğan, ABD saatiyle akşam 10:00 gibi Türkiye'ye dönmek üzere New York'tan ayrıldı
74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarının son gününde birçok liderle ikili görüşmelerde bulundu.
Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinde iki ülke arası ilişkiler, Kıbrıs konusu ve bölgesel meselelerde işbirliği mesajı öne çıktı. Euronews.com'da Görüntüle