ABD'deki siyahi George Floyd'un ölümü New York'ta protesto edildi (2)
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ABD'deki siyahi George Floyd'un ölümü New York'ta protesto edildi (2)

Manhattan'daki Union Meydanı'nda toplanan bir grup protestocu, ellerinde "Siyahilerin hayatı önemli" (BlackLivesMatter) yazılı dövizler taşıyarak 'Nefes alamıyorum' (I can't breath) şeklinde siyahilere yönelik polis şiddetini sembolize eden sloganlar attı.

29.05.2020 03:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 04:01

Manhattan'daki Union Meydanı'nda toplanan bir grup protestocu, ellerinde "Siyahilerin hayatı önemli" (BlackLivesMatter) yazılı dövizler taşıyarak 'Nefes alamıyorum' (I can't breath) şeklinde siyahilere yönelik polis şiddetini sembolize eden sloganlar attı.

Polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde, sokakta trafiğin akışını engelleyen ve polisle tartışmaya girerek su şişesi fırlatan 10'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, Union Meydanı'ndaki gösterinin akşam da devam edeceği belirtilirken, yarın ve cumartesi günü de kentin değişik yerlerinde gösterilerin düzenlenmesinin beklendiği kaydedildi.

ABD'deki siyahi George Floyd'un ölümü New York'ta protesto edildi (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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