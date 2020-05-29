ABD'deki siyahi George Floyd'un ölümü New York'ta protesto edildi
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ABD'deki siyahi George Floyd'un ölümü New York'ta protesto edildi

NEW ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un (46) gözaltına alınma işlemi sırasında polis şiddetiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili New York'ta da gösteri düzenlendi.

ABD'deki siyahi George Floyd'un ölümü New York'ta protesto edildi
29.05.2020 01:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 01:41

NEW ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un (46) gözaltına alınma işlemi sırasında polis şiddetiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili New York'ta da gösteri düzenlendi.

Manhattan'daki Union Meydanı'nda toplanan bir grup protestocu, ellerinde "Siyahilerin hayatı önemli" (BlackLivesMatter) yazılı dövizler taşıyarak 'Nefes alamıyorum' (I can't breath) şeklinde siyahilere yönelik polis şiddetini sembolize eden sloganlar attı.

Polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde, sokakta trafiğin akışını engelleyen ve polisle tartışmaya girerek su şişesi fırlatan 10'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, Union Meydanı'ndaki gösterinin akşam da devam edeceği belirtilirken, yarın ve cumartesi günü de kentin değişik yerlerinde gösterilerin düzenlenmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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