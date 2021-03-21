ABD'deki silahlı saldırıda ölen annenin çocukları için internette 2,5 milyon dolara yakın yardım toplandı
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ABD'deki silahlı saldırıda ölen annenin çocukları için internette 2,5 milyon dolara yakın yardım toplandı

21.03.2021 00:41 | Son Güncelleme: 21.03.2021 00:47
ABD'deki silahlı saldırıda ölen annenin çocukları için internette 2,5 milyon dolara yakın yardım toplandı

NEW ABD merkezli internet üzerinden bağış toplama sitesi "GoFundMe"de, Atlanta'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden bir kadının çocukları için 2,5 milyon dolara yakın bağış toplandı.

NEW ABD merkezli internet üzerinden bağış toplama sitesi "GoFundMe"de, Atlanta'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden bir kadının çocukları için 2,5 milyon dolara yakın bağış toplandı.

Saldırının kurbanlarından 3 çocuk annesi Hyun jung Grant için açılan bağış hesabına 65 binden fazla kişi 2 milyon 460 bin dolardan fazla yardımda bulundu.

Hesabı açan Grant'ın en büyük çocuğu Randy Park, GoFundMe sayfasında, "Annemiz bizi babasız olarak büyüttü ve bütün hayatını beni ve kardeşlerime bakmak için adadı. Yapacağınız yardımlarla gıda, fatura ve kira gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağız." ifadelerini paylaştı.

-Atlanta'daki masaj salonlarına silahlı saldırı olayı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde 16 Mart'ta 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, 6'sı Asya kökenli kadın olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan 21 yaşındaki zanlı Robert Aaron Long'a savcılık tarafından 8 kez cinayet suçlaması yöneltilmişti.

ABD'de 2019'dan bu yana yaşanan en büyük silahlı saldırı olarak kayıtlara geçen Atlanta'daki olay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zaman zaman gündeme gelen, "ABD'de Asyalılara yönelik şiddet" tartışmasını yeniden alevlendirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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