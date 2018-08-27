ABD'deki Silahlı Saldırgan İntihar Etti

ABD'deki silahlı saldırıda saldırgan dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de yaralandığı belirtildi. ABD'nin Florida eyaletinin Jacksonville kentinde bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan da dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı açıklandı. Jacksonville İlçesi Şerif Mike Williams, şüpheliyi 24 yaşında Maryland-Baltimore nüfusuna kayıtlı David Katz, olarak tanımladı. Williams, saldırgan David Katz'ın düzenlenen turnuvada bir yarışmacı olduğunu, saldırı sonrasında kendisini öldürdüğünüaçıkladı. "Saldırgan dahil ateşli silahla 3 kişinin öldüğünü 11 kişinin de yaralandığı açıklandı.

(İHA)