ABD'deki siber saldırıdan 50 kuruluş ciddi boyutta etkilendi
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ABD'deki siber saldırıdan 50 kuruluş ciddi boyutta etkilendi

21.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:56
ABD'deki siber saldırıdan 50 kuruluş ciddi boyutta etkilendi

ABD'de düzenlenen siber saldırıdan 50 kuruluş ve şirketin "ciddi boyutta" etkilendiği bildirildi.

ABD'de düzenlenen siber saldırıdan 50 kuruluş ve şirketin "ciddi boyutta" etkilendiği bildirildi.

BBC'deki habere göre, ABD'li siber güvenlik firması FireEye'ın CEO'su Kevin Mandia, yaptığı açıklamada, yaklaşık 18 bin kuruluşun ağında bu kötü amaçlı kodun bulunduğunu kaydetti.

Bu siber saldırıdan 50 kuruluşun "ciddi boyutta etkilediğine" işaret eden Mandia, gelecek dönem daha fazla siber saldırının düzenlenebileceği konusunda uyardı.

Mandia, "Eğer bir şey yapmazsak, bu saldırılar daha da artacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların arkasında Çin'in de olabileceğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik siber saldırıların arkasında "oldukça net" bir şekilde Rusya'nın bulunduğunu söyleyebileceklerini ifade etmişti.

Geçen hafta sonu, ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar olmuş, söz konusu saldırıların ardında Rusya yönetiminin olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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